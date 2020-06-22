Введення мита на пальне призведе до збільшення цін на нафтопродукти, – нардеп



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В Україні можуть ввести мито на дизельне паливо в розмірі 8,46% і до 2024 року підвищити його до 25,4%

У Раді розкритикували «шикарну» ініціативу від Коломойського ввести мито на пальне, яке завозять з РФ

Введення мита на пальне, що лобіює Ігор Коломойський, призведе до зростання цін на нафтопродукти.

Про це заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Костянтин Бондарєв.

«Ми всі сьогодні бачимо, як вдвічі впали ціни на пальне на світових біржах через кризу та карантин, а на українських заправках чомусь ні. Так, ціни в нас трохи впали, але ж не вдвічі. На додачу до цього поступила «шикарна» ініціатива від Коломойського ввести мито на пальне, яке завозять з РФ. До чого це призведе? Це призведе до збільшення цін на нафтопродукти і, коли в усьому світі ціни падають, у нас вони будуть зростати. Зросте й вартість усієї продукції, яка виробляється у нас в країні», – вважає Бондарєв.

Крім того, як зазначає депутат, дана ініціатива створює значний ризик для економічної безпеки, бо монополіст на ринку буде грати на умовах, які вигідні лише йому.

Нагадаємо, 21 лютого «Укртатнафта», «Укрнафта» й «Укргазвидобування», контрольовані групою «Приват», а також НАК «Нафтогаз України» висунули вимогу негайно ввести мито на дизельне паливо в розмірі 8,46% і до 2024 року підвищити його до 25,4%.

Попереднє засідання міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі з розгляду спільної скарги «Привату» й НАК «Нафтогаз України» відбулося в березні: комісія не знайшла підстав для початку розслідування і запропонувала заявникам надати додаткові дані й аргументи.

Як писав enkorr, в ефірі «1+1» оприлюднили проєкт рішення, яке планували ухвалити 22 травня: відмовити в початку розслідування й введенні мит, але «Привату» вдалося заблокувати цей проєкт і домогтися перенесення засідання.

Зростання мит на дизельне паливо обійдеться споживачам в 11 млрд грн і призведе до дестабілізації постачань, заявила раніше Нафтогазова асоціація України. Ця організація, а також Аграрний союз України звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити введення мита на імпортне дизельне паливо і скраплений газ, оскільки це призведе до суттєвого подорожчання харчових продуктів.