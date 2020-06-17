Запровадження мита на дизпаливо негативно вплине на роботу українських перевізників



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Подорожчання дизпалива збільшує фінансове навантаження на перевізників та зменшує рентабельність перевезень - звернення

Введення спецмита на російське дизпаливо може призвести до значного підвищення цін на вітчизняному ринку пального та збільшення витрат його споживачів - асоціація

Запровадження мита на імпорт дизельного палива негативно вплине на роботу автомобільних перевізників та призведе до зростання цін на товари. Про це йдеться у зверненні Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

В Асоціації зазначають, що введення спецмита на російське дизпаливо може призвести до значного підвищення цін на вітчизняному ринку пального та збільшення витрат його споживачів.

«Прийняття такого рішення суттєво вплине на конкурентоспроможність українських міжнародних автомобільних перевізників. Кожний крок подорожчання дизпалива збільшує фінансове навантаження на перевізників та зменшує рентабельність перевезень, оскільки питома вага паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального, в собівартості будь-якого перевезення сягає майже половини», - йдеться в зверненні.

В Асоціації також наголосили, що підвищення мита на дизпаливо, особливо в нинішніх кризових умовах, стане значним ударом для автомобільних перевізників та негативно вплине на ціноутворення не лише у транспортній галузі, а й промисловості, аграрному комплексі, сфері надання житлово-комунальних послуг та підвищить вартість товарів. Окрім того, вони застерігають, що це може спровокувати збої у забезпеченні паливом.

Нагадаємо, раніше директор центру «Психея» Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на скраплений газ і запровадження мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. А політолог Петро Олещук вважає, що це рішення уряду призведе до зростання цін не лише на пальне, але й інші продукти, що вдарить по рейтингу президента.