Із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне (фото)



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Фахівці зробили заміри якості води Фото Думская

Зараз ведеться робота з відпочиваючими. Людям пояснюють, що купатися в морі не можна

Просто в ці хвилини з затонулого біля одеського узбережжя танкера «Делфі» виливається паливо. Як свідчать фото з місця події, пляма розливу досягла вже чималих розмірів, і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками, повідомляє Думская.net.

Що стало причиною НП поки невідомо.

Судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Танкер обіцяли прибрати до початку курортного сезону, але він все ще на місці. Днями губернатор області Максим Куций заявив, що судновласнику запропонували підняти його за допомогою повітряних балонів.

У департаменті міського господарства Одеської міськради «Думській» розповіли, що сорбент швидко доставили на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.

Зараз ведеться робота з відпочиваючими. Людям пояснюють, що купатися в море не можна. Фахівці зробили заміри якості води.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

В Одеській обладміністрації запевняють, що на борту «Делфі» нібито немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

При цьому зазначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.

Користувач Facebook Сергій Масенко повідомляє, що судно прибило до пляжу «Дельфін», у повітрі сильно пахне дизелем.