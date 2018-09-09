Яблука в Україні за тиждень подешевшали на 20-30%



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Яблука

Найдорожчим лишається сорт яблук Голден, але і він за останні кілька дні втратив в ціні мінімум 35%

З початком осені в Україні стрімко подешевшало десертне яблуко. Про це повідомляє «Інфо-Шувар» із посиланням на дані власного щоденного моніторингу цін на гуртових ринках країни..

За даними аналітиків видання, за перший тиждень вересня ціна на яблука впала на 20-30%. Гала – лідер за темпами зниження ціни, від кінця серпня цей сорт подешевшав на 40%. Нині на гуртових ринках яблуко Гала можна купити по 3,0-5,5 гривень за кілограм.

Найдорожчим лишається сорт Голден, але і він за останні кілька дні втратив в ціні мінімум 35%. Цей сорт нині можна купити по 6-8 гривень за кіло. Більшість літніх та осінніх сортів яблук сьогодні на гуртових ринках пропонується по 4,5-5,5 гривень за кіло.

«В господарствах зараз триває збір врожаю осіннього яблука, яке потрібно одразу продавати, на зберігання фермери залишають більш пізні сорти. Тому, яблука на торгових майданчиках країни стає щодня більше і загальна пропозиція помітно більша, ніж рік тому. Крім того, зберігається конкуренція з боку інших фруктів, які теж дешевші, ніж рік тому. Все це тисне на ціни, сьогодні більшість сортів яблук продається в 2 рази дешевше, ніж рік тому», - розповідає аналітик плодовочевого ринку Тетяна Гетьман.

Для порівняння, торік середня ціна на яблуко на початку осені була 10-13 гривень за кіло.

Нагадаємо, за даними Дежстату, українці витрачають на їжу більше половини доходів.

Як повідомлялося, до кінця року вартість хліба в Україні підскочить на 10% - приблизно на півтори гривні.