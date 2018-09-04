Хліб в Україні подорожчає до кінця року



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У січні-липні ціни на хліб у середньому зростали на 1-1,5% щомісяця

Ціни на хліб у середньому зростуть на 10% до кінця 2018 року. Про це у вівторок, 4 вересня, повідомив генеральний директор Укрхлібпрому Олександр Васильченко в інтерв'ю «Українським новинам».

«За нашими прогнозами, як максимум на 10% ще може змінитися ціна на хліб», - сказав він.

Васильченко уточнив, що сума підвищення становитиме близько 1,6 грн/кг, що відповідає збільшенню вартості хліба на 30-40 копійок щомісяця.

Одними з основних причин гендиректор називає нестачу пшениці 2-го і 3-го класів, яка використовується для виробництва борошна, необхідного в галузі хлібопечення, як і його послідовне подорожчання за зерном.

Так, за його словами, ціна на борошно вже зросла на 4% - до 7,4 тис. грн/т - і надалі зростатиме.

«Ціна на зерно на внутрішньому ринку вже зросла на 700 гривень, відповідно змінилася й ціна на борошно - якщо раніше вона була 7,1 тис. грн/т, то зараз - 7,4 тис. гривень, а Аграрний фонд прогнозує подальше збільшення - до 7,7-7,8 тис. грн/т. Це, звісно, вплине на зростання цін на хліб», - підкреслив Васильченко.

Також серед причин подорожчання він виділяє підвищення цін на газ і заробітної плати.

Васильченко зазначив, що в січні-липні ціни на хліб у середньому зростали на 1-1,5% щомісяця.