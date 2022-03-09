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    Думки вголос

    Грошей все менше. Про нашу економіку війни

    • Роман Павлюк

      IT-підприємець

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українцям треба зараз працювати, як ніколи, аби вберегти власну економіку - Грошей все менше. Про нашу економіку війни
    Українцям треба зараз працювати, як ніколи, аби вберегти власну економіку
    з відкритих джерел

    Пройшло вже два тижні з початку відкритої агресії росії проти України

    Війна це дорого. Дуже і дуже. Війна в Іраку 2003го року обійшлася американцям в 1.1 трлн доларів. Один день війни за різними оцінками обходиться росії приблизно в 20 млрд доларів. Я думаю, що не менш значуща цифра властива сьогодні й для України, і ми теж витрачаємо не менше 3-4 млрд в день.

    Ми всі зловтішаємося, дивлячись, як російський рубль перетворюється в «двохсотого» у прямому значенні цього слова, разом із самою економікою РФ. Але будьте певні – те саме зараз відбувається з нашою... На сьогодні ми маємо:

    • практично повністю зупинену міжнародну логістику: аеропорти закриті, порти закриті, кордони прикриті
    • основні логістичні склади в нас знаходилися під Києвом – там зараз все заблоковано, а значить майже вся внутрішня торгівля, особливо онлайн, теж зупинилася
    • Україна експортувала метал і зерно через порти, а вони заблоковані
    • посівна кампанія, як і сільське господарство під тотальною загрозою: основною «житницею» для нас є Південь, де вирощують соняшник і пшеницю – основний наш експорт
    • міжнародні компанії, які мають виробництво в Україні, скоріш за все будуть змушені згортати виробництво через логістичні складнощі та високі ризики, а значить десятки тисяч людей лишаються без роботи
    • більше мільйона людей покинули свої домівки, і з ними робочі місця, а значить вони випали з економіки і перестали в неї вкладатися

    Я можу продовжувати цей список ще довго і довго. Але для чого, здавалося б вам, я це пишу? Щоб сіяти паніку?! Ні! Я хочу, що ми тверезо оцінили, наскільки сьогодні цінними є кожна пара рук, які задіяні у БУДЬ-ЯКОМУ секторі економіки.

    Тому прошу вас про наступне, хоч може на перший погляд це звучить незвично і навіть дико:

    1. ПЕРЕСТАНЬТЕ волонтерити лише заради того, аби волонтерити, жертвуючи робочим часом: якщо у вас зараз є робоче місце, і там є робота – то це і є ваш основний рубіж оборони Батьківщини!

    2. Поважайте, ба навіть боготворіть, підприємців та бізнес, який пробує стабільно працювати в цих умовах: вони зараз хребет економіки!

    3. Подолайте у собі почуття провини вижившого (це оте «чому я в теплі, якщо інші на передовій»): не можуть всі люди, особливо чоловіки, піти на фронт. Якщо так станеться, то вже за 48 годин армія почне здаватися ворогу через голод! Кожен має своє місце у цій війні і кожен має вести оборону на своєму рубежі!

    4. Продовжуйте обертати гроші: заплатіть рахунки, заплатіть податки, замовте випічку у вашої знайомої, як ви це робили до війни, зробіть манікюр, стрижку у барбершопі, купуйте продукти у тому ж магазинчику, як і раніше, заплатіть за квартиру, оплатіть заняття з терапевтом, з тренером йоги і так далі. Старайтеся тримати оборот коштів максимально можливим і це буде ваш вклад у боротьбу! І це нормально!

    5. Підприємці, при найменшій можливості, тримайте бізнес відкритим! Особливо на Заході України, де загрози війни мінімальні. Це дуже критично зараз.

    6. Тим, хто виїхав за кордон: шукайте роботу і негайно приступайте до неї. Ваші пожертви на армію і перекази в Україну, навіть мінімальні, будуть дуже цінними для нас!

    7. Окремо звертаюся до ІТ-шників: зараз ви чи не єдиний працюючий канал валюти в Україну. Та й вцілілий сектор економіки у цілому. Тому вже сам факт, що ви працюєте – це сильний вклад у перемогу! Маєте можливість евакуюватися за кордон – окей, зробіть це. Але не припиняйте роботу на наші українські компанії і не припиняйте сплачувати податки в Україні!

    8. Всіх, хто каже, що як то так можна працювати/торгувати/робити манікюр/ходити в спортзал/пекти торт/навчатися, коли в країні війна – посилайте услід за рускім карабльом.

    Кожен раз, коли вам стане боляче і нахлине почуття провини «чому я не там», повторюйте: «Я працюю! Це моя боротьба! Це мій рубіж оборони моєї Батьківщини! Я не здам його і здамся сам(-а), бо моя Україна – понад усе!»

    Всім нам перемоги! Віримо в ЗСУ! Слава Україні!

    Джерело: блог Романа Павлюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ податки експорт армія війна торгівля гроші бізнес продукти Україна робота
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    Грошей все менше. Про нашу економіку війни