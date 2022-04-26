Збитки від війни. Банкова назвала шокуючі цифри

У результаті війни в Україні пошкоджені десятки мостів і тисячі кілометрів доріг

Загальні втрати економіки України через війну сягають майже $600 млрд

Україна оцінює вартість збитків від війни, яку розпочала Росія проти нашої країни 24 лютого 2022 року і яка досі триває.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак навів цифри з аналізу в межах проєкту «Росія заплатить», який зроблений командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури.

Згідно з аналізом:

Загальні втрати економіки України (прямі та непрямі) через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд

Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури досягла майже $88 млрд. Але це дані на основі публічних джерел

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $3,1 млрд

Станом на сьогодні зруйновано або захоплено щонайменше 23 тисячі кілометрів доріг, 32 тис. квадратних метрів житлового фонду.

Пошкоджено чи зруйновано 535 дитячих садочків, 866 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 231 медзакладів, 173 заводи та підприємства, щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти.

Нагадаємо, радник президента України з економічних питань Олег Устенко вважає, що Росія після своєї поразки компенсуватиме Україні не менше одного трильйона доларів завданих збитків.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. За його словами, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.

У свою чергу, МВФ готує масштабну відбудову України: стало відомо, хто братиме участь у проєкті.

Також Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне українське місто до останнього камінчика.