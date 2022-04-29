Уряд планує зробити Україну енергонезалежною впродовж п’яти років

Довгострокова мета України – стати повноправним членом ЄС

Влада вже працює над деталізованим планом відбудови країни, до якого долучені представники громадянського суспільства. Про це говорила Перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко під час дискусії «Стратегія відбудови України. Бачення України та міжнародних партнерів», організованої Коаліцією РПР разом із партнерами.

Які кроки для відбудови робить Україна зараз і на яких ключових принципах базуватиметься майбутній «Плану Маршалла для України»?

«Україна виборола право до повного доступу до ринків ЄС та країн Великої сімки. Це потрібно для того, щоб українські виробники наростили експорт та інтегрувалися у світові економічні ланцюги. І цей пункт уже втілюється в життя», – каже Свириденко.

За словами, віцепрм’єрки, довгострокова мета України – стати повноправним членом ЄС, а статус кандидата отримати до червня цього року.

Серед ключових принципів розвитку економіки в часи відбудови Юлія Свириденко назвала:

Дерегуляція та невтручання держави

Налагодження логістичних маршрутів із західних країн

Розвиток військово-промислового комплексу України

Нарощування енергетичної потужності та самодостатності

Принципи зеленої економіки

Локалізація на рівні не менше 60 %: українські виробники мають бути залучені до відбудови разом із державними партнерами

Державні гарантії для іноземних інвестицій в Україну

Відбудова інфраструктури України в найближчі місяці

«Розвиток війсково-промислового комплексу – це питання самозахисту та самоздатності. Ми маємо не лише закуповувати зброю, а й виробляти. Нам потрібен трансфер військових технологій із західних країн, аби бути обороноздатними», – говорить Свириденко.

Інший важливий пріоритет – енергетична самодостатність.

«Україна за 3–5 років може стати енергетично незалежною. Це абсолютно досяжна мета, якщо почати працювати вже зараз», – наголосила віцепрем’єрка.

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