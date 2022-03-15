Про економіку воєнного часу і жорстку вертикаль

Падіння ВВП може сягнути катастрофічних 30+%

Те, що вчора урядом та Радою було запропоноване відносно радикальне зменшення податків – це правильно і потрібно. Але це вишенька на тортику.

Перше і найнеобхідніше – нам потрібно перевести всю роботу економіки в ручний режим (всі ліберали з їхніми невидимими руками ринку зараз мають іти в дупу).

Держава має, фактично, в ручному режимі, перевести функціонування економіки в машину з чотирьома напрямками руху: оборона, продовольча і товарна безпека, стимулювання експорту і перевезення підприємств. Вся міжнародна допомога має йти тільки в бюджет.

Всі інші питання – другорядні. Зараз все має переходити в ручний макроменеджмент. Це ключова роль виконавчої влади в цей момент. На все інше у нас просто немає часу (парламент має прийняти відповідне рішення про декрети Кабміну, прирівняні до законів, в особливий період).

Ми не хочемо поки зрозуміти ключовий виклик – падіння ВВП може сягнути катастрофічних 30+% (Росія впаде через санкції на 10-12%).

Всі старі схеми управління державою в цей період не працюватимуть. Це ключовий момент, який ми маємо зрозуміти. Податки, дерегуляція і т.д – це дуже потрібні другорядні речі. Але основа всього – жорстка вертикаль управління. Інакше наша горизонтальна корупційна модель управління просто заважатиме нашій перемозі.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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