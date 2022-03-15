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    Думки вголос

    Про економіку воєнного часу і жорстку вертикаль

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Економічні негаразди лише починаються - Про економіку воєнного часу і жорстку вертикаль
    Економічні негаразди лише починаються
    з відкритих джерел

    Падіння ВВП може сягнути катастрофічних 30+%

    Те, що вчора урядом та Радою було запропоноване відносно радикальне зменшення податків – це правильно і потрібно. Але це вишенька на тортику.

    Перше і найнеобхідніше – нам потрібно перевести всю роботу економіки в ручний режим (всі ліберали з їхніми невидимими руками ринку зараз мають іти в дупу).

    Держава має, фактично, в ручному режимі, перевести функціонування економіки в машину з чотирьома напрямками руху: оборона, продовольча і товарна безпека, стимулювання експорту і перевезення підприємств. Вся міжнародна допомога має йти тільки в бюджет.

    Всі інші питання – другорядні. Зараз все має переходити в ручний макроменеджмент. Це ключова роль виконавчої влади в цей момент. На все інше у нас просто немає часу (парламент має прийняти відповідне рішення про декрети Кабміну, прирівняні до законів, в особливий період).

    Ми не хочемо поки зрозуміти ключовий виклик – падіння ВВП може сягнути катастрофічних 30+% (Росія впаде через санкції на 10-12%).

    Всі старі схеми управління державою в цей період не працюватимуть. Це ключовий момент, який ми маємо зрозуміти. Податки, дерегуляція і т.д – це дуже потрібні другорядні речі. Але основа всього – жорстка вертикаль управління. Інакше наша горизонтальна корупційна модель управління просто заважатиме нашій перемозі.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: податки санкції бюджет війна ВВП держава парламент #stoprussia
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    Про економіку воєнного часу і жорстку вертикаль