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    Економіка та фінанси

    Як війна в Україні змінить ситуацію з продовольством у світі: пояснення економіста

    Україна, за офіційними даними, має власний запас продовольства на два роки - Як війна в Україні змінить ситуацію з продовольством у світі: пояснення економіста
    Україна, за офіційними даними, має власний запас продовольства на два роки
    фото з відкритих джерел

    Економіст Андрій Новак прогнозує, що у світі через війну РФ в Україні виникне дефіцит продовольства, а ціни суттєво зростуть

    Розв'язана Росією повномасштабна війна проти України змінить ситуацію з продовольством у світі. Зокрема, виникне його дефіцит, а ціни поповзуть угору. Про це в інтерв'ю «Обозревателю» розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

    Він нагадав, що Україна, за офіційними даними, має власний запас продовольства на два роки. Однак ті країни, куди раніше поставлялася аграрна продукція з України, таких запасів не мають. Йдеться насамперед про азійські та африканські країни.

    «Тепер поставки будуть відбуватися різними видами транспорту. Якщо раніше акцент робився на морському і річковому транспорті, то зараз для постачання продовольства буде використовуватися різний транспорт. Зменшення частки відвантаження в портах і збільшення залізничних перевезень і автомобільним транспортом», – пояснив він.

    За словами економіста, і продовольство, і енергоресурси тепер будуть коштувати більше, повернення до старих цін в найближчі роки, ймовірно, не буде. Підвищення цін на продовольство вигідно Україні.

    Він також припустив, що знайти альтернативу українському зерну буде вкрай складно.

    «Звичайно, якщо Україна не зможе поставити продукцію у звичайних обсягах, вони будуть шукати інші джерела, але річ у тому, що до цього року сформувався певний продовольчий баланс країн-виробників і країн-покупців. Зараз цей баланс серйозно порушений. Тому швидко знайти заміну великих обсягів українського зерна досить складно. Це не нафта і газ, які країни зберігають у сховищах і в разі необхідності активують. Великих запасів зернових по світу дуже мало. Тому цей рік буде критичним», – зазначив Новак.

    Експерт наголосив: якщо війна закінчиться цього року, то наступного року Україна досить швидко зможе відновити обсяги посіву та збору врожаю, близькі до попередніх.

    Нагадаємо, що в Україні у квітні в річному вираженні, у порівнянні з квітнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів. Зокрема, ціни на соняшникову олію і цукор підвищилися на 15% і 16% відповідно.

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    Теги: нафта росія окупанти газ економіка війна ціни Україна транспорт окупація Андрій Новак #stoprussia
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    Як війна в Україні змінить ситуацію з продовольством у світі: пояснення економіста