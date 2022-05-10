Як війна змінила ціни в Україні: що подорожчало найбільше

З початку війни в Україні суттєво подорожчали харчові продукти та пальне

В Україні під час війни суттєво зросли ціни на овочі та вершкове масло. Також підвищилася вартість палива

В Україні у квітні в річному вираженні, у порівнянні з квітнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів. Зокрема, ціни на соняшникову олію і цукор зросли на 15% і 16% відповідно. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Ціни на вершкове масло зросли на 24%, на хліб – 21%, на м'ясо – на 15%, на макарони – на 24%. Водночас фрукти подорожчали на 23,5%, а овочі – на 67%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7% сталося переважно через подорожчання природного газу на 27%.

Ціни на транспорт зросли на 18% в першу чергу внаслідок подорожчання палива та олій на 30%. Проїзд на автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 24%, на залізничному – на 14%.

Зазначимо, українська влада прогнозує, що ціни на м'ясо і яйця в багатьох країнах найближчим часом можуть зрости на 20-30%. Це пов'язано з дефіцитом українського зерна у світі, який спричинила Росія збройною агресією.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Києві впали ціни на оренду житла

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