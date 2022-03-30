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    Економіка та фінанси

    Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля – Reuters

    Підвищення ставок Кремлем не спрацювало і платити і рублях ніхто не буде - Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля – Reuters
    Підвищення ставок Кремлем не спрацювало і платити і рублях ніхто не буде
    фото з відкритих джерел

    Росія перестала прокачувати газ

    Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа в точці Мальнов у Німеччині впало до нуля вдень 29 березня. За двома іншими ключовими маршрутами газопроводу постачання в цілому залишалися стабільними. Про це повідомляє Reuters.

    Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 млн 451 тис. 155 кВтг/год вдень 29 березня. Однак з того часу прокачування газу впало до нуля, зазначає видання з посиланням на дані оператора Gascade.

    Трубопровід, який зазвичай прокачує газ у західному напрямку, розгорнувся 15 березня, оскільки заявки на постачання до Німеччини впали до нуля, в той час, як польські споживачі купували блакитне паливо у німецьких постачальників.

    Як відомо, Євросоюз відмовився платити за російський газ у рублях.

    Раніше повідомлялося, що країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях.

    Напередодні Кремль заявив, що відключить газ Європі, якщо та не буде платити за нього в рублях.

    Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях.

    Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

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    Теги: росія окупанти газ війна Україна окупація #stoprussia
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    Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля – Reuters