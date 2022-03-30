Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля – Reuters
Росія перестала прокачувати газ
Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа в точці Мальнов у Німеччині впало до нуля вдень 29 березня. За двома іншими ключовими маршрутами газопроводу постачання в цілому залишалися стабільними. Про це повідомляє Reuters.
Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 млн 451 тис. 155 кВтг/год вдень 29 березня. Однак з того часу прокачування газу впало до нуля, зазначає видання з посиланням на дані оператора Gascade.
Трубопровід, який зазвичай прокачує газ у західному напрямку, розгорнувся 15 березня, оскільки заявки на постачання до Німеччини впали до нуля, в той час, як польські споживачі купували блакитне паливо у німецьких постачальників.
Як відомо, Євросоюз відмовився платити за російський газ у рублях.
Раніше повідомлялося, що країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях.
Напередодні Кремль заявив, що відключить газ Європі, якщо та не буде платити за нього в рублях.
Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях.
Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.