Як вполювати ділянку? Охочим купити землю дали практичні поради

Фахівець назвав найдоцільніші способи розширення земельного банку господарства

Агровиробники, охочі купити нові земельні ділянки, можуть зробити це шляхом проведення аудиту, виявлення земельних ділянок без зареєстрованих договорів і їх подальшого укладання на своїх полях та землях конкурентів. Про це повідомив засновник і керівник компанії Feodal.Online Андрій Дем’янович.

«Для цього агровиробнику необхідна система, що дозволить побачити через який час спливає термін дії договору оренди на конкретній земельній ділянці. Таким чином, фермер може бачити «слабкі місця» у земельному банку, які необхідно опрацьовувати найближчим часом. Не менш важливим нюансом є моніторинг термінів закінчення договорів оренди конкурентів. Це може нівелювати один із факторів ризику втрати ділянки. Всі ці функції та ще багато корисного функціоналу присутні у системі Feodal.Land», — розповів спеціаліст.

Ще один дієвим варіантом придбати нові земельні ділянки є моніторинг ділянок у межах колишньої сільської ради. Як правило, близько 50% незареєстрованих договорів оренди в межах колишньої сільради — це землі померлих громадян.

«Перелік таких земельних ділянок можна отримати, звернувшись до територіальної громади зі списком власників земельних ділянок, який можна отримати у системі (у пункті меню експорт реєстру). Далі через управління спадщиною на ці земельні ділянки укладається договір оренди з територіальною громадою, сплачується рента кожного місяця. Такі ділянки офіційно обробляються до моменту появи спадкоємця», — зазначив Дем’янович.

Фахівець додав, що з відкриттям ринку землі конкуренція за земельні ділянки вийшла на новий рівень, тож без диджиталізованих інструментів і проведення землевпорядного аудиту досить важко контролювати земельний банк, а тим паче розширювати його.

Нагадаємо, в аграрному комітеті пояснили, чому власникам землі вигідніше здавати її в оренду.

Також експерти назвали ціну гектара землі через п'ять років.

Читайте також: