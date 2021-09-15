Стало відомо, скільки коштуватиме гектар землі через п’ять років

Охочих купити земельні ділянки зараз більше, ніж охочих їх продати

Якщо ви маєте землю та планували її продавати, то замисліться над цими цифрами

Середня ціна на купівлю земель у областях, де спостерігається найвища активність щодо придбання ділянок (Полтавська, Сумська та Чернігівська) складає $1200-1250 за гектар. Про це повідомив фахівець із земельних відносин, співзасновник Land Club Денис Башлик, пише agronews.ua.

«Це ціна на ділянки з відкладеною пропозицією. Їх готові були продати і раніше, але держава не дозволяла цього зробити. Вже за пів року такої ціни не буде. Адже ще рік тому ціни на землі для ОСГ, що не підпадали під дію мораторію, досягали $1600-3000 за 1 га», – пояснив він.

Згідно з досвідом східноєвропейських країн, у перші чотири роки після відкриття ринку землі приріст до вартості ділянок був 20% щороку. Тому, за прогнозами Дениса Башлика, до 2024 р. ціни на землю досягнуть рівня $2200 за гектар.

Охочих купити земельні ділянки зараз більше, ніж охочих їх продати, додав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко: «Ми спокійно можемо обійтися без іноземного капіталу на ринку землі. Внутрішній капітал у нас дуже потужний. Земля виступає як депозитний сертифікат, в який вкладають гроші задля гарантованого доходу в майбутньому. Земельна реформа дає ще один інструмент капіталізації».

На думку міністра, вже у 2026-2027 рр. за 1 га пропонуватимуть $5 тис.

«Внутрішній капітал шукає своє прихисток. Як тільки українці зрозуміють, що земля – це цікавіше, ніж нерухомість, бум будівництва закінчиться. Навіть 100 га можуть бути цікавими для умовного IT-фахівця, який живе в Лондоні, а тут розвиває стартап із вирощування органічної ягоди», – зазначив Роман Лещенко.

Нагадаємо, в аграрному комітеті пояснили, чому власникам землі вигідніше здавати її в оренду.

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