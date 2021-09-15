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    Стало відомо, скільки коштуватиме гектар землі через п’ять років

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    Охочих купити земельні ділянки зараз більше, ніж охочих їх продати - Стало відомо, скільки коштуватиме гектар землі через п’ять років
    Охочих купити земельні ділянки зараз більше, ніж охочих їх продати
    Фото з відкритих джерел

    Якщо ви маєте землю та планували її продавати, то замисліться над цими цифрами

    Середня ціна на купівлю земель у областях, де спостерігається найвища активність щодо придбання ділянок (Полтавська, Сумська та Чернігівська) складає $1200-1250 за гектар. Про це повідомив фахівець із земельних відносин, співзасновник Land Club Денис Башлик, пише agronews.ua.

    «Це ціна на ділянки з відкладеною пропозицією. Їх готові були продати і раніше, але держава не дозволяла цього зробити. Вже за пів року такої ціни не буде. Адже ще рік тому ціни на землі для ОСГ, що не підпадали під дію мораторію, досягали $1600-3000 за 1 га», – пояснив він.

    Згідно з досвідом східноєвропейських країн, у перші чотири роки після відкриття ринку землі приріст до вартості ділянок був 20% щороку. Тому, за прогнозами Дениса Башлика, до 2024 р. ціни на землю досягнуть рівня $2200 за гектар.

    Охочих купити земельні ділянки зараз більше, ніж охочих їх продати, додав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко: «Ми спокійно можемо обійтися без іноземного капіталу на ринку землі. Внутрішній капітал у нас дуже потужний. Земля виступає як депозитний сертифікат, в який вкладають гроші задля гарантованого доходу в майбутньому. Земельна реформа дає ще один інструмент капіталізації».

    На думку міністра, вже у 2026-2027 рр. за 1 га пропонуватимуть $5 тис.

    «Внутрішній капітал шукає своє прихисток. Як тільки українці зрозуміють, що земля – це цікавіше, ніж нерухомість, бум будівництва закінчиться. Навіть 100 га можуть бути цікавими для умовного IT-фахівця, який живе в Лондоні, а тут розвиває стартап із вирощування органічної ягоди», – зазначив Роман Лещенко.

    Нагадаємо, в аграрному комітеті пояснили, чому власникам землі вигідніше здавати її в оренду.

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    Теги: реформа міністр нерухомість земля гроші ціни українці держава Роман Лещенко
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    Стало відомо, скільки коштуватиме гектар землі через п’ять років