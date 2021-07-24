В якій області продали найбільше землі

На ринку землі в Україні лідирує Полтавщина

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні з 1 липня 2021 року вже укладено 1757 земельних договорів. Площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 2763 га, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними пресслужби, найбільше землі продали в Полтавській області – 515,9 га. на другому місті Харківська область – 351,4 га, на третьому – Вінницька область – 242,9 га.

За цей час 4067 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількості заяв досягла 4549, з них 4024 погоджено, 525 – у черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи – громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Також стало відомо, що економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.

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