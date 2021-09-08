Той, хто вміє рахувати, не продасть. Нардеп пояснив, чому нема ажіотажу на ринку землі

У аграрному комітеті пояснили, чому власникам землі вигідніше здавати її в оренду

Власникам землі вигідніше здавати її в оренду, а не продавати. Про це в інтерв'ю AgroPolit.com повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський.

«Загального ажіотажу щодо продажу сільськогосподарської землі не буде. Чому? Досить висока орендна плата. Сьогодні приблизно $200 буде орендна плата за 1 га землі. Сім’я в середньому володіє 10-15 га землі, тобто за рік дохід від оренди – від $2 до 3 тис. Це вартість продажу умовних 2 га землі. Вони розуміють, що продавати їм не вигідно. Це доволі серйозний стабільний щорічний дохід для сімейного бюджету», – вважає Чайківський.

До слова, нещодавно фахівці виявили несподівану причину, яка може заблокувати угоду про продаж землі. «Елементарний штраф за порушення правил дорожнього руху, виконавче провадження хоча б на 1 гривню штрафу закриває можливість продати земельну ділянку. Аналогічно – і щодо купівлі землі. Це стосується і директорів підприємств: якщо ви у багатьох підприємствах є директором, то всі штрафи, які наїздили ваші працівники-водії, автоматично підтягуються до вас, і ви вже жодним чином не зможете купувати землю», – зазначив експерт.

Фахівці радять, аби зробити максимально комфортною роботу із земельними операціями, слід детально вивчити слабкі місця і виправити їх.

Чверть чорнозему світу припадає на Україну. Україна – найбільший у світі виробник соняшникової олії. За виробництвом кукурудзи, Україна посідає четверте місце. Соя, соняшник, кукурудза – це основні культури, які вирощують у «соняшниковому поясі», що розкинувся між Харковом та Тернополем.

Згідно з офіційною статистикою, в Україні проживає 43,6 мільйона людей, з яких близько 30% проживає у селі. За даними Міністерства торгівлі США та Світового банку, 14% українського населення працює у сільському господарстві.

Десяту частину української економіки становить сільське господарство, а продукція цієї галузі – найважливіший експортний товар з України. Утворюваний реформою ринок землі займає більше площі, ніж уся Італія чи Каліфорнія.

З 1 липня українці – але не іноземці – можуть купувати та продавати земельні ділянки, які не більші за 100 гектарів. З 2024 року юридичні особи в Україні зможуть купувати до 10 тисяч гектарів.



