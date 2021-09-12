Ринок землі гальмує. Уряд визнав: мудрі українці не «клюнули» на розрекламовану реформу

Глава Мінагрополітики констатував, понад 95% власників землі не збираються нічого продавати

Понад 95% землевласників не планують найближчим часом продавати свої ділянки. Це визнав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко в інтерв’ю виданню «Гордон».

Урядовець вважає, що причина в тому, що наразі земля є найкращим депозитом, який постійно дорожчає. За словами міністра, щорічне подорожчання складатиме 7-10%, зростатиме і орендна плата. При цьому міністр замовчує той факт, що уряду не вдалось створити необхідну інфраструктуру для реалізації цієї реформи і не створено жодних механізмів для залучення кредитних коштів для придбання землі.

Про те, з якими проблемами стикнулись охочі придбати та продати землю, читайте тут: Перший місяць ринку землі. Що приховує влада і чому нотаріуси відмовляються посвідчувати угоди?

Зі свого боку міністр агрополітики тепер запевняє, що дуже мала активність на ринку зумовлено начебто тим, що саме до цього закликав уряд. При цьому чиновник відверто маніпулює, адже перед запровадженням ринку уряд озвучував геть інші аргументи, запевняючи, що відкриття продажу землі спровокує лавину інвестицій в агросектор.

«Суспільство нас почуло, я гордий, що люди проявили мудрість. Понад 95% власників землі не планують найближчим часом продавати свою власність. За перші два місяці укладено понад 13 тис. угод, все відбувається в штатному режимі, жодного ажіотажу», — сказав Роман Лещенко.

«Коли є тверда застава (як-от земля), банки та держава можуть надавати довгострокові програми фінансування. Отже, власники матимуть змогу сміливіше вкладати кошти, скажімо, в зрошення. Будуть краще доглядати за землею і дотримуватися сільськогосподарських технологій», — пояснив Роман Лещенко.