Українці можуть втратити свою землю – пояснення Мін'юсту

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності

В Україні власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити. Про це попередили у Міністерстві юстиції.

«Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки», – йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті пояснили, що отримання кадастрового номера земельної ділянки є необхідною умовою для реєстрації права власності.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. Щоб його отримати, потрібно: подати до Держгеокадастру заяву (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безкоштовно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. При цьому через неоднозначне трактування законодавства щодо методи обчислення цих ділянок мають місце числені випадки відмови від реєстрації угод.



