Як встановити індивідуальний газовий лічильник. Пояснення оператора мереж

«Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району

Роботи зі встановлення лічильників газу фахівці АТ «Дніпрогаз» виконують для споживачів повністю безкоштовно

За 9 місяців 2021 року фахівці АТ «Дніпрогаз» встановили для клієнтів близько 4 тис індивідуальних газових лічильників. Всього у поточному році компанія планує встановити понад 5 тис. приладів обліку.

Цього року АТ «Дніпрогаз» встановить понад 5 тис. індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам. НКРЕКП передбачило для цього майже 11,5 млн грн.

Термін встановлення лічильників газу в Україні продовжено до 1 січня 2023 року. Наразі комерційним обліком блакитного палива у Дніпрі та Дніпровському районі забезпечені більше 90% домогосподарств.

«Роботи зі встановлення індивідуальних лічильників газу фахівці АТ «Дніпрогаз» виконують для споживачів газу повністю безкоштовно, а для виконання монтажних робіт виділяється необхідна кількість розхідних матеріалів», – роз’яснює в.о. технічного директора АТ «Дніпрогаз» Сергій Матієнко.

Основна проблема, яка виникає у процесі оснащення лічильниками багатоповерхівок, пов’язана з відсутністю доступу у газифіковані квартири. Нерідко деякі мешканці свідомо перешкоджають виконанню робіт, відмовляючи у доступі для встановлення лічильників.

Кодекс ГРМ визначає: у разі відмови від встановлення приладу обліку фахівці газорозподільної компанії зобов'язані скласти Акт про порушення та Акт про відмову від встановлення лічильника. На підставі даних документів розрахунки за спожитий газ будуть проводитися за граничними нормами споживання, які в середньому у тричі більші чинних норм споживання газу. За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання гранична норма газоспоживання складе 9,8 куб. м на 1 людину на місяць, за відсутності гарячого водопостачання – 18,3 кубометри на 1 людину на місяць.

З актуальним переліком адрес, за якими будуть встановлюватись індивідуальні прилади обліку газу, можна ознайомитись на сайті АТ «Дніпрогаз».

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.