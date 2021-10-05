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    «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд

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    4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo;, однак ціна на паливо знову стрімко росте&nbsp; - «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд
    4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2», однак ціна на паливо знову стрімко росте 
    фото: Уніан

    Вперше за всю історію ціна на газ перевищила $1200 за тисячу кубів

    Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила черговий рекорд. Вперше за всю історію вона перевищила $1200 за тисячу кубів, йдеться у даних Лондонської біржі ICE.

    Так, в ході торгів вартість листопадного ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах, буквально через декілька хвилин після відкриття сьогоднішніх торгів, перевищила рекордні $1200 за тисячу кубометрів, показавши максимум у $1228,8.

    Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція і зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

    Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: ЄС Росія газ Газпром Європа ціни рекорд Північний потік-2
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    «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд