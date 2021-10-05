Прем’єр пояснив, що відбуватиметься з цінами на газ, які б’ють світові рекорди

Шмигаль: «У більшості місцевих рад закладена в тариф ціна коливається між 5 і 6 грн»

Держава готова надати фінансову підтримку місцевим бюджетам для успішного проходження опалювального сезону, але мери міст мають узяти на себе відповідальність за незмінність тарифів для людей. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю LB.ua.

«Меморандум (меморандум між урядом, «Нафтогазом» і представниками місцевого самоврядування – ред.) передбачає, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і спрямує до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4% – приблизно 11 млрд грн. Акциз з пального у розмірі 13,44% так само буде залишено для місцевих бюджетів у 2022 році, аби вони могли підтримати комунальних виробників тепла, який хочемо підписати з мерами міст. Суть цього меморандуму полягає в тому, що ми як держава готові підставити плече мерам, але вони своєю чергою мають узяти на себе відповідальність за незмінність тарифів для людей», – заявив Шмигаль.

Прем’єр також розповів, яка насправді ціна закладена у бюджетах місцевих рад на тарифи.

«У чинних тарифах найнижча ціна, яка закладена (до того ж це одиничний випадок), – трохи менше ніж 4 грн. У більшості місцевих рад закладена в тариф ціна коливається між 5 і 6 грн. І це без ПДВ. Якщо брати 7,42 без ПДВ, це буде 6,18. Тобто на сьогоднішній день у середньому розбіжність становить приблизно 40 копійок між запропонованою ціною та тією, яка в середньому є в тарифах. Навіть є окремі міста, де тариф закладено 6,50 без ПДВ. Тобто сьогоднішня ціна – 6,18 грн, у них – 6,50. Вони кажуть: «Нам допомоги не треба, ми справляємося самі, ми підготувались, і в тарифі в нас усе добре». Такі випадки є…Будуть індивідуальні підходи також, бо є місцеві громади, які об’єктивно не зможуть це витримати, в них немає такої спроможності, бюджетів», – зазначив Шмигаль.

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