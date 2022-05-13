Оренда житла в Ужгороді: шокуючі ціни за двокімнатну квартиру (фото)

За квартиру потрібно заплатити близько 60 тис. грн

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ціни на житло в західних областях України різко пішли вгору. Однак не дивлячись на те, що ажіотаж на ринку оренди житла спав, в соцмережах досі можна знайти оголошення з космічними цінами. Одне з таких оголошень розмістили в групі «Нерухомість Ужгорода та Закарпаття» у Facebook.

Двокімнатна квартира за 1000$ здається в мікрорайоні Боздош у місті Ужгород.

Скріншот з допису

За словами авторки допису, у квартирі є дві окремі кімнати, кондиціонери, автономне опалення. На інших знімках можна побачити просторі кімнати з новим ремонтом, меблями та технікою.

Однак за таку квартиру потрібно буде заплатити відразу близько 60 тис. грн, адже оренда оплачується за перший та останній місяць проживання.

В коментарях під дописом люди пишуть, що їм «соромно жити з такими ужгородцями в одному місті».

«За свою жадібність заплатите в 10 раз більше, бо такий закон життя», – пишуть у коментарях

Тим часом експерти повідомляють, що за понад два місяці війни оренда 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.

Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.

Нагадаємо, ЄС хоче заборонити росіянам купувати нерухомість в Європі.

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