Російські олігархи хочуть заплатити за вихід з-під санкцій

Спірну пропозицію озвучили на останній зустрічі міністрів фінансів G7

На останній зустрічі міністрів фінансів G7 обговорювали переважно тему війни в Україні. І те, як Україна може бути відновлена після війни. Конференція вже добігала кінця, коли раптом було висловлено дуже спірну ідею «викупу» російських олігархів з-під дії санкцій. Про це повідомляє Handelsblatt.

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд повідомила своїм шістьом колегам-міністрам, що їй дзвонять російські олігархи, які перебувають у західних списках санкцій, і дуже ними незадоволені.

І аж ніяк не лише через незручності обмежень на поїздки та заморозки активів. Нібито вони також, олігархи, критично ставляться до агресивної війни Росії проти України, але не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Кремля.

Суть пропозиції проста: російські олігархи, які потрапили під санкції, добровільно жертвують значну частину своїх статків на відновлення України, а з них знімають за це санкції.

Німецьке видання характеризує цю ідею так: «Така угода могла б дати певні переваги для всіх сторін: Київ отримує мільярди, Захід уникає дебатів про експропріацію, а російські підприємці повертають своє розкішне життя».

Нагадаємо, чотири країни ЄС закликають віддати заморожені активи РФ на відновлення України.

До слова, США допоможуть РФ наблизитися до дефолту: йдеться про важливий дозвіл.

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