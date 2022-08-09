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З Чорноморська вийдуть два судна з українським продовольством: куди вирушать

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З Чорноморська вийдуть два судна з українським продовольством: куди вирушать

Судна зможуть доставити понад 70 тисяч тонн продовольства

Спільний координаційний центр при ООН узгоджено вихід двох суден з Чорноморська Одеської області 9 серпня в рамках зернової ініціативи. Про це повідомляє пресслужба спільного координаційного центру при ООН.

Судна зможуть доставити понад 70 тисяч тонн продовольства.

Судно MV Ocean Lion має доставити 64,7 тисячі тонн кукурудзи в Інчхон, Південна Корея. Друге судно, MV Rahmi Yaggi, перевезе близько 5,3 тисячі тонн соняшникової олії в Стамбул, Туреччина.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Теги: зерно ООН

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