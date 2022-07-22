Зерновий коридор. Буданов повідомив, чи існує загроза для України

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України. Про це посадовець сказав в ефірі телемарафону.

«З військової точки зору ми не бачимо загроз. Є пророблений фарватер, судна будуть рухатися виключно по цьому фарватеру. Жодна ділянка узбережжя, крім згаданого фарватеру, не буде розміновуватися. Тобто якщо хтось думає, що Росія зможе під приводом роботи коридору висадити десант, то це абсолютно нереально», – сказав начальник розвідки.

Буданов зазначив, що берегові ракетні комплекси також роблять нереальними спроби висадки російського десанту. При підписанні угоди про «зерновий коридор» Україна відстояла свої інтереси на 100%.

Нагадаємо, українська сторона сьогодні підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки.

Читайте також:



