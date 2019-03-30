Угорщина розраховує на поставки газу з Азербайджану з 2021 року



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Будапешт, який одержує половину газу через Україну, стурбований відсутністю угоди між Москвою і Києвом про постачання палива в Європу

Угорщина розраховує, починаючи з 2021 року отримувати газ з Азербайджану. Про це в п'ятницю, 29 березня, повідомила прес-служба угорського уряду за підсумками зустрічі в Баку міністра закордонних справ і торгівлі східноєвропейської країни Петера Сіярто і його азербайджанського колеги Парвіза Шахбазова.

Як зазначив угорський міністр, диверсифікація маршрутів поставок газу є надзвичайно важливою для Угорщини. Сіярто звернув увагу на те, що «конфлікт між Росією і Україною має дуже серйозний вплив на центральноєвропейський регіон, оскільки угода, яка забезпечила б постійні поставки природного газу в Центральну Європу з Росії через Україну з початку наступного року, ще не укладено».

«Це є особливо серйозним викликом для Угорщини з огляду на те, що більше половини імпорту російського газу в країну надходить через Україну», - пояснив міністр.

Сіярто заявив, що в цій ситуації поставки газу з Азербайджану виглядають «одним з найбільш життєздатних сценаріїв» забезпечення енергобезпеки Угорщини.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що поставки азербайджанського газу в Європу почнуться в 2020 році. Вони будуть здійснюватися по «Південному газовому коридору». Під ним маються на увазі три газопроводи - Південно-кавказький (Баку - Тбілісі - Ерзурум), Трансанатолійський і Трансадріатичний (TAP). Маршрут прямування палива в ЄС буде таким: газ з азербайджанського родовища «Шах-Деніз-2» досягне Туреччини, потім частина його повинна пройти по 800-кілометровому TAP, який простягнеться від турецько-грецького кордону по північній частині Греції, перетне Албанію і Адріатичне море і досягне берегів Італії. Планована первісна потужність - 16 мільярдів кубометрів щорічно, шість з яких залишаться в Туреччині.

Останнім часом в Азербайджані відкрили три нові газові родовища обсягом понад 500 млрд кубічних метрів кожне. Це дозволить збільшити поставки в Європу. Ведуться роботи, які можуть дозволити пропускати по «Південному газовому коридору» не 16, а 31 млрд кубометрів газу щорічно.

Джерело: Deutsche Welle