Вченим вдалося виявити потенційне джерело метану на Марсі



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Поверхня Марсу

Експерти ще досі сперечаються, чи метан має марсіанське походження

Потік метану, який на Марсі був зафіксований ще апаратом Curiosity, може надходити з розколу в вічній мерзлоті, який містить бульбашки газу. Вірогідно, що певні геологічні події призвели до розколу криги.

Як пише The Guardian, це перший випадок, коли вченим вдалося виявити потенційне джерело метану на Марсі. Хоча експерти ще досі сперечаються, чи метан взагалі має марсіанське походження. Одні допускають, що газ потрапив на планету ззовні або взагалі був привезений земним марсоходом.

Видання нагадує, що 16 червня 2013 року інструменти на борту Curiosity зафіксували стрибок метану в кратері Гейл. Марсохід приземлився у 150-кілометровій вирві у серпні 2012 року. Після того вчені помітили сезонні коливання у концентрації метану, яка зростала і падала під час марсіанського літа і зими. Це породило підозри, що газ на планеті можуть продукувати мікроби під ґрунтовими породами.

Під час останнього дослідження Марко Джіуранна і його колеги з Національного інституту астрофізики в Римі використали інструмент Європейської космічної агенції під назвою Mars Express на орбіті сусідньої планети, щоб виявити більше доказів метану на Марсі. Зокрема, вчені використали планетарний фур’є-спектрометр для пошуків метану в кратері Гейл і біля нього.

Сканування виявило метан лише один раз в тому ж місці, де газ був зафіксований Curiosity.

«Наше дослідження – це перше незалежне підтвердження виявленого метану. До цього всі випадки фіксації метану на Марсі з орбіти чи за допомогою наземних телескопів, не були підтверджені незалежними спостереженнями», - пояснив Джіуранна.

В той час, як Curiosity оцінив, що концентрація метану в кратері складала 5,78 часток на мільярд, Mars Express вказав, що в атмосфері над кратером вона становить 15,5 часток на мільярд.

Нагадаємо, марсіанський вертоліт NASA успішно пройшов випробування.

Джерело: УНІАН