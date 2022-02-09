За яких умов в Україні скасують карантинні обмеження?

Багато людей мріють про день, коли не треба буде одягати маски

Коронавірус починає сприйматись, як сезонне захворювання

Ізраїль, Данія, Франція, Швеція та деякі інші країни починають відмовлятись від карантинних обмежень.

Чи не планує Україна найближчим часом також послабити карантин?

Давайте розбиратись.

Послаблення обмежень відбувається на підставі об’єктивних факторів.

По-перше, це високий рівень вакцинації

В Ізраїлі щеплено двома дозами 65% населення, бустерною – 55%, у Данії повний курс вакцинації пройшли 81%, бустер – 61%, у Франції – дві дози отримали 78%, бустер – 50%, у Швеції – щеплені двома дозами 73%, бустерною – 41%.

По-друге, щеплена переважна більшість осіб з груп ризику

Навіть попри це, карантинні обмеження, пов’язані з контактуванням з людьми з груп ризику, продовжують діяти. Наприклад, у Данії вхід до лікарень чи будинків догляду за літніми людьми дозволений за умови наявності довідки про вакцинацію та у масці. Також для осіб із пригніченим імунітетом (наприклад, ВІЛ-інфікованих) рекомендована четверта доза вакцини.

По-третє, у перелічених країнах вже минув пік хвилі Covid-19

В Ізраїлі 26 січня виявили 94 тис нових хворих, вчора – 51 тис. У Франції 25 січня виявили максимальну кількість інфікованих за добу – 501 тис людей, за вчорашній день захворіли 43 тисяч. У Данії 28 січня було 53,6 тис нових хворих, наразі за добу – 34,8 тис.

Важливо, що скасування маскового режиму жодним чином не стосується вимог щодо вакцинації!

Скажімо, у Франції на початку осені ввели обов’язкову вакцинацію для медичних працівників, вона діє й зараз. Деякі країни, навпаки, ще більше посилюють вимоги до щеплення від Covid-19. Наприклад, Австрія з 5 лютого запровадила обов’язкову вакцинацію для осіб старше 18 років. Винятки роблять лише для вагітних жінок, осіб з протипоказаннями до щеплення та тих, хто одужав після коронавірусної хвороби. Усім іншим за відмову щепитись загрожує штраф від 600 до 3,6 тис. євро.

В Україні ситуація істотно відрізняється від країн, що відмовляються від обмежень. У нас вакциновано приблизно 50% дорослого населення, низький рівень щеплення груп ризику (лише 40% в категорії 60+), бустерну дозу отримали 450 тис осіб, тобто лише кілька відсотків населення. А головне – пік цієї хвилі коронавірусу очікуємо десь за два тижні.

Тому на даний час немає підстав суттєво послаблювати обмеження. Україна продовжить реагувати на розвиток пандемії в межах адаптивного карантину, який вже довів свою ефективність

Як ми всі вже переконались – влада не запроваджує обмеження заради обмежень. Навіть за умови антирекордів за кількістю інфікованих ми не переводимо регіони до «червоних зон», адже кількість госпіталізацій та летальних випадків залишаться на низькому рівні. А вчора міністерство скоротило термін самоізоляції з 10 до 5 днів. Якщо симптоми коронавірусної хвороби відсутні, самоізоляцію можна завершувати через 5 днів із початку захворювання.

У перспективі Україна, безумовно, піде шляхом європейських країн і також скасовуватиме карантинні обмеження. Але для цього нам потрібно істотно збільшити кількість вакцинованих громадян.

Джерело: блог Михайла Радуцького

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