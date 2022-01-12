  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Банкір розповів, чи є причини для падіння гривні у 2022 році - Експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році
    Банкір розповів, чи є причини для падіння гривні у 2022 році
    фото з відкритих джерел

    Експерт не прогнозує значного зміцнення гривні

    На сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За його словами, прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

    «Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

    Для зміцнення української грошової одиниці, додає Фурса, в новому році ситуація не найсприятливіша.

    «Минулого року була сприятлива зовнішня кон'юнктура для гривні. Тому гривня посилилася протягом минулого року і НБУ весь рік викуповував долар, утримуючи гривню від зміцнення. Цього року ситуація не така вже сприятлива, тому що український експорт залишається в ціні, але зріс імпорт – це ціна на газ, збільшення імпорту через активність українських споживачів. Тому значного зміцнення гривні не очікується», – резюмував він.

    Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.

    Читайте також:
    Теги: курс валют гроші гривня Україна НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році