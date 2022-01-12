Експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році

Банкір розповів, чи є причини для падіння гривні у 2022 році

Експерт не прогнозує значного зміцнення гривні

На сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

«Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

Для зміцнення української грошової одиниці, додає Фурса, в новому році ситуація не найсприятливіша.

«Минулого року була сприятлива зовнішня кон'юнктура для гривні. Тому гривня посилилася протягом минулого року і НБУ весь рік викуповував долар, утримуючи гривню від зміцнення. Цього року ситуація не така вже сприятлива, тому що український експорт залишається в ціні, але зріс імпорт – це ціна на газ, збільшення імпорту через активність українських споживачів. Тому значного зміцнення гривні не очікується», – резюмував він.

Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.

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