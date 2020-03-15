Уряд може обмежити імпорт сирів в Україну



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Імпорт зріс майже удвічі за минулий рік, що є досить різким зростанням – Качка

Зростання імпорту сирів і молочної продукції з ЄС в Україну негативно впливає на вітчизняних виробників, тому уряд може запровадити захисні заходи проти імпорту сирів в Україну. Таку думку висловив Тарас Качка, торговий представник України в ЄС, передає Європейська правда.

«Мене зараз дуже дратує ситуація з різким зростанням імпорту сирів і взагалі молочної продукції з ЄС в Україну, аж до контрабанди. Імпорт зростає, і це негативно впливає на українських виробників. Щоби це зупинити, Уряд може піти на досить брутальні кроки. Наприклад, на захисні заходи проти імпорту сирів в Україну», – пояснює торговий представник.

За словами Тараса Качки, якщо українські виробники звернуться з таким проханням – це цілком можливо. Оскільки імпорт зріс майже удвічі за минулий рік, що є досить різким зростанням.

«Проте це негативний сценарій, якого можна уникнути шляхом більшої координації та більшої підтримки один одного. Оця координація набагато важливіша зараз у відносинах з Європейським Союзом, ніж перегляд самих тарифних квот», – наголошує Качка.

Нагадаємо, що 14 лютого торговий представник України в ЄС Тарас Качка повідомив, що Євросоюз зняв заборону на ввезення української курятини, однак офіційне рішення було опубліковано тільки зараз.

Як повідомлялося, ЄС офіційно зняв заборону на імпорт курятини з України.

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