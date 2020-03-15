У Києві майже 70 інспекторів контролюють умови зберігання продуктів в супермаркетах



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Захворювання коронавірусу, це аерозольна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом

Продукти харчування не мають продаватися у відкритому вигляді

В Києві з суботи майже 70 інспекторів проводять контроль за умовами зберігання продуктів харчування у супермаркетах та магазинах в умовах поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту »Зберігайте спокій!».

На питання журналіста чи посилюється контроль за харчовими продуктами, які здебільшого продаються без спеціального пакування, Рубан відповів: «Ми вже майже місяць працюємо з даним питанням, з деякими суб’єктами господарювання, що викликає дуже велике обурення з боку...підприємців щодо втручання в їх бізнес. Але ми дійшли до консенсусу, вже майже 90% всіх супермаркетів, магазинів не здійснюють відкритий продаж продуктів харчування. Якщо будуть такі звернення від споживачів, то ми будемо відразу на них реагувати», – сказав Рубан.

Він зауважив, що захворювання коронавірусу, це аерозольна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом.

«Тому контроль за продуктами харчування ретельно підвищений. Відсьогодні майже 70 інспекторів проводить контроль за даними заходами», – повідомив Рубан.

Також, за його словами в супермаркетах, моллах повинен бути вхідний контроль.

«Вхідний контроль до супермаркетів, є рекомендація й зараз – це впроваджено в моллах, великих магазинах. Там обов’язково знаходиться пост з організацією «Фільтр» для виявлення людей з ознаками захворювання. При виявленні ознак захворювання, а це лихоманка, нежить...Обов’язково пропонується виміряти температуру та направлення до медичного закладу. Також, в даних закладах повинні проводитися підвищені дезінфекційні та протиепідемічні заходи. В місцях масового використання, вбиральнях мають бути миючі й дезінфікуючі засоби», – розповів Рубан.

Окрім того, він наголосив, що продукти харчування не мають продаватися у відкритому вигляді.

«Це стосується сипучих (продуктів – ред.), хлібобулочних виробів, сирів, м’яса, продуктів, які не піддаються термічній обробці», – додав він.

Нагадаємо, у Києві продають медичні маски по 1200 грн за пачку.

Як повідомлялося, станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб.

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