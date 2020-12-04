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    Економіка та фінанси

    За скасоване пробне ЗНО кошти повернули майже 80% учасників

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    За скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання цього року повернули гроші 171 039 учасникам - За скасоване пробне ЗНО кошти повернули майже 80% учасників
    За скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання цього року повернули гроші 171 039 учасникам

    47 тис. 624 особи не скористались своїм правом на повернення коштів за скасоване пробне ЗНО

    Станом на 1 грудня 2020 року Міністерство освіти і науки України спільно з АТ КБ «Приватбанк» повернули кошти за пробне ЗНО 171 тис. 39 учасникам.

    Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

    30 листопада АТ КБ «ПриватБанк» провело останні виплати коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

    Нагадаємо, що кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою Covid-19 та її наслідками, які були спрямовані до АТ КБ «Приватбанк» для їх повернення 218 тис. 663 учасникам.

    Сума повернених коштів – 41 млн 907 тис. грн, що становить 79,9% від загальної суми (52 млн 450 тис. гривень).

    Водночас 47 тис. 624 особи не скористались своїм правом на повернення коштів та не звернулись до ПриватБанку.

    Решту коштів, 10 млн 543 тис. грн, 01 грудня 2020 року АТ КБ «Приватбанк» повернув до державного бюджету в особі Міністерства освіти і науки України.

    Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.

    Нагадаємо, Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки гроші Приватбанк школярі
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