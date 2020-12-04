Українські банки тепер мусять оприлюднювати інформацію про винагороду топменеджменту

У Нацбанку вважають, що новий підхід сприятиме більшій прозорості ухвалення рішень про винагороди

Постанова Нацбанку про публікацію винагород набирає чинності 4 грудня

Національний банк вимагає інформацію про винагороду членів наглядових рад та правління банків оприлюднювати на власній вебсторінці. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Це новий підхід, який ґрунтується на кращих міжнародних підходах та практиці… Новий підхід сприятиме більшій прозорості ухвалення рішень про винагороди», — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що розробкою положень та звітів про винагороду займається комітет із винагороди банку. Положення та звіт про винагороду членів ради затверджують загальні збори учасників чи акціонерів банку, а звіт про винагороду членів правління — рада банку.

Відповідно до положення, у річному звіті банк зазначає інформацію про суми винагороди членам органів управління (окремо щодо ради та правління), що виплатили протягом звітного фінансового року.

Головні вимоги до положення про винагороду:

прозорість, зрозумілість та орієнтованість на уникнення конфлікту інтересів у банку;

відповідність політиці управління ризиками;

відповідність створеній у банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень та корпоративному управлінню;

обґрунтованість винагороди щодо аналогічних ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.

Звіт про винагороду має містити інформацію про:

суму винагороди, у тому числі фіксовані й змінні складові;

терміни фактичної виплати винагороди, їхню відповідність положенню про винагороду;

повний опис структури всіх складових винагороди;

критерії оцінки ефективності, за результатами досягнення яких була нарахована винагорода.

Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку затверджене 30 листопада. Постанова набирає чинності з 4 грудня 2020 року.