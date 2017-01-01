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    «Загрожує Україні»: США виступили категорично проти «Північного потоку-2»

    У США побоюються, що Україна може втратити роль транзитної країни для експорту російського газу до Європи
    Сполучені Штати враховують позицію України в питанні будівництва «Газпромом» проектів газопроводів «Північний потік -2» та «Турецький потік» та виступають проти поширення монополії РФ на європейському газовому ринку. Про це заявила у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт. «Ми
    • Сьогодні, 07:58
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    Комплектуючі &laquo;Північного потоку-2&raquo;
    Комплектуючі «Північного потоку-2»

    У США побоюються, що Україна може втратити роль транзитної країни для експорту російського газу до Європи

    Сполучені Штати враховують позицію України в питанні будівництва «Газпромом» проектів газопроводів «Північний потік -2» та «Турецький потік» та виступають проти поширення монополії РФ на європейському газовому ринку.

    Про це заявила у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт.

    «Ми погоджуємося з багатьма нашими європейськими партнерами, що «Північний потік - 2» й «Турецький потік» посилили би домінування Росії на газових ринках Європи. Це зменшить можливості для диверсифікації джерел енергії», - підкреслила Науерт.

    Вона зауважила, що тема газопроводів була однією з головних на порядку денному зустрічі Рекса Тіллерсона з главою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем у Вашингтоні в четвер.

    «Це (будівництво російських газопроводів – ред.) може створити ризики безпеки у регіоні Балтійського моря, де вже відчувається напруження, це також сприятиме досягненню цілі росіян підірвати Україну. Наше особливе занепокоєння полягає в тому, що Україна може втратити роль транзитної країни для експорту російського газу до Європи», - підкреслила Науерт.

    Вона також зауважила, що будівництво «Північного потоку-2» сконцентрувало би приблизно 75% імпорту російського газу до ЄС через єдиний маршрут, створюючи потенційний вузол, що значно підвищує вразливість європейських країн перед припиненням постачання. 

    Нагадаємо, у четвер, 30 листопада, у Данії прийняли закон, який завадить будівництву «Північного потоку-2».

    Раніше повідомлялося, що Британське видання The Guardian отримало в своє розпорядження електронний лист, із якого виходить, що заступник очільника Вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцький міг бути активно задіяний в лобіювання створення газогону «Північний потік-2».

    Крім того Дональд Туск закликав пришвидшити роботу над блокуванням «Північного потоку-2».

    Джерело: Укрінформ

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