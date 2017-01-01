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    У Данії прийняли закон, який завадить будівництву «Північного потоку-2»

    Данія зможе аргументувати рішення щодо газопроводу міркуваннями національної безпеки
    Парламент Данії підтримав урядовий законопроект, який може перешкодити будівництву газопроводу «Північний потік-2», передає Reuters. [READ_MORE] Повідомляється, що парламент Данії підтримав закон, згідно з яким Міністерство закордонних справ країни зможе розглядати доцільність прокладки трубопроводів через свої територіальні води
    • Сьогодні, 14:40
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    Данія зможе аргументувати рішення щодо газопроводу міркуваннями національної безпеки

    Парламент Данії підтримав урядовий законопроект, який може перешкодити будівництву газопроводу «Північний потік-2», передає Reuters.

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    Повідомляється, що парламент Данії підтримав закон, згідно з яким Міністерство закордонних справ країни зможе розглядати доцільність прокладки трубопроводів через свої територіальні води в контексті національної безпеки.

    Зазначимо, закон прийняли у зв'язку з запланованим будівництвом газопроводу «Північний потік-2». Планувалося, що газопровід будуть прокладати через датські води біля острова Борнхольм. Раніше питання про дозвіл на будівництво знаходилося тільки у веденні Енергетичного агентства Данії, яке могло заборонити прокладку газопроводу виключно на підставі загрози екологічній ситуації. 

    Раніше повідомлялося, що Британське видання The Guardian отримало в своє розпорядження електронний лист, із якого виходить, що заступник очільника Вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцький міг бути активно задіяний в лобіювання створення газогону «Північний потік-2».

    Крім того Дональд Туск закликав пришвидшити роботу над блокуванням «Північного потоку-2».

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    газ будівництво закон Данія
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