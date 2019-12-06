Закарпатці боргують за газ майже 875 млн грн



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Місячна протермінована заборгованість є підставою для припинення газопостачання

Станом на листопад закарпатці заборгували за спожитий газ майже 875 мільйонів гривень. Порівняно з початком 2019 року заборгованість зменшилася на 29%. Із 875 млн грн боргу майже 10 млн грн заборгували закарпатці, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та районів згаданих адміністративних територіальних одиниць, – повідомляють у ТОВ «Закарпатгаз Збут».

У цих населених пунктах зафіксовано і найбільшу кількість відключень від газопостачання за заборгованість. Загалом, у листопаді поточного року надано 3300 доручень на припинення подачі газу споживачам по всій Закарпатській області.

«Бувають випадки, коли споживач отримує попередження, але все одно не сплачує борг. Тоді, відповідно до правил постачання природного газу, наша компанія змушена надавати відповідне доручення АТ «Закарпатгаз» на припинення такому споживачу газопостачання», – пояснила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Підставою для припинення газопостачання є місячна протермінована заборгованість.

Водночас, практика показує, що сума «порогу», після якого справа передається на припинення газопостачання в середньому становить 3-5 тисяч гривень, а в окремих випадках — від 1 тисячі грн.