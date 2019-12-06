Міністерка освіти пообіцяла закарпатським школам українську мову і гроші на зручні вбиральні



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Фото: mukachevo.net

Ганна Новосад, перебуваючи на Закарпатті, оголосила про найближчі зміни в освіті

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, перебуваючи з робочою поїздкою на Закарпатті, оголосила про найближчі зміни в освіті.

Міністерка згадала угорців, вбиральні та харчування, пише Мукачево.net.

«Що стосується нацменшин, то вони з 2023 року повинні перейти на навчання українською мовою. Йдеться про те, що угорські школи на Закарпатті будуть вивчати більшість предметів українською. До цього періоду міністерство освіти буде адаптувати усі підручники під нацменшини, аби навчання давало більшого ефекту», - зазначила вона.

Що стосується впровадження реформи «Нова українська школа», то тут Ганна Новосад має на меті забезпечити всі перші класи до першого вересня. Тут виділяється 3,5 млрд гривень на освітній простір НУШ. Також планується контрактна система праці для директорів шкіл.

За словами Новосад, нагально планують вирішити проблеми із вбиральнями на вулицях. До першого вересня заплановано ліквідувати такі вбиральні у 102 школах. 16 мільйонів гривень будуть виділені на покращення харчоблоків та їдалень у освітніх закладах.

«Закарпаття чекають і дотації для будівництва опорних шкіл. Закарпаття у цьому показнику на останній сходинці, адже в області таких шкіл нема. В планах виділити 600 млн гривень на будівництво таких шкіл. У цю суму входить і забезпечення перевезення школярів до школи», - пообіцяла міністерка.

Раніше Новосад заявляла, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти.