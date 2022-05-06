  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)

    Наслідки влучання ворожої ракети на Закарпатті - Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки влучання ворожої ракети на Закарпатті
    фото Сергія Худака

    У селищі Воловець Закарпатської області внаслідок влучання по залізниці російської ракети спостерігаються значні руйнування житлових будинків

    Російські військові 3 травня вперше з початку війни атакували Закарпатську область. Ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу селища Воловець. Тоді на об'єктах у радіусі 500 м вибило вікна, низку з них знеструмило, було перебито газопостачання на прилеглих територіях, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу.

    Зараз мешканці селища оговтуються від жахливих подій й ремонтують свої домівки. Журналіст Сергій Худак показав наслідки влучання ракети у Воловець.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
    фото Сергія Худака

    Відомо, що росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Вони призначені для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей.

    Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів російських окупантів у Воловці пошкоджено розподільчий газопровід. Постачання газу припинили у 57 будинках.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)