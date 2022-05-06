Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)

У селищі Воловець Закарпатської області внаслідок влучання по залізниці російської ракети спостерігаються значні руйнування житлових будинків

Відомо, що росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Вони призначені для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей.

Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів російських окупантів у Воловці пошкоджено розподільчий газопровід. Постачання газу припинили у 57 будинках.