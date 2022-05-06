Наслідки «русского міра»: що наробив ракетний удар на Закарпатті (фото)
У селищі Воловець Закарпатської області внаслідок влучання по залізниці російської ракети спостерігаються значні руйнування житлових будинків
Російські військові 3 травня вперше з початку війни атакували Закарпатську область. Ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу селища Воловець. Тоді на об'єктах у радіусі 500 м вибило вікна, низку з них знеструмило, було перебито газопостачання на прилеглих територіях, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу.
Зараз мешканці селища оговтуються від жахливих подій й ремонтують свої домівки. Журналіст Сергій Худак показав наслідки влучання ракети у Воловець.
Відомо, що росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Вони призначені для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей.
Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів російських окупантів у Воловці пошкоджено розподільчий газопровід. Постачання газу припинили у 57 будинках.