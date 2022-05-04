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    Ракетний удар окупантів пошкодив газопровід на Закарпатті

    Ракетний удар окупантів пошкодив газопровід на Закарпатті - людей просять перекрити газ - Ракетний удар окупантів пошкодив газопровід на Закарпатті
    Ракетний удар окупантів пошкодив газопровід на Закарпатті - людей просять перекрити газ

    Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання

    Закарпатська обласна воєнна адміністрація повідомила, що внаслідок ракетних ударів російських окупантів пошкоджено розподільчий газопровід.

    Користувачів попросили перекрити газ. Постачання наразі припинено у 57 будинках.

    «Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільний газопровід. Закарпатгаз просить споживачів перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться вранці 4 травня»,

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    повідомили в ОВА.

    Нагадаємо, росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.

    Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Теги: росія окупанти газ Закарпаття війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар окупантів пошкодив газопровід на Закарпатті