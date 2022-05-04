Ракетний удар окупантів пошкодив газопровід на Закарпатті
Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання
Закарпатська обласна воєнна адміністрація повідомила, що внаслідок ракетних ударів російських окупантів пошкоджено розподільчий газопровід.
Користувачів попросили перекрити газ. Постачання наразі припинено у 57 будинках.
«Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільний газопровід. Закарпатгаз просить споживачів перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться вранці 4 травня»,
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повідомили в ОВА.
Нагадаємо, росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.
Увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.