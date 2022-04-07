Заморожені золотовалютні резерви РФ втратила назавжди – радник Банкової

Приблизно $325 млрд заблоковані країнами ЄС

Заморожені через міжнародні санкції золотовалютні резерви РФ для неї назавжди втрачені. Україна хоче, щоб заблоковані кошти пішли до фонду відбудови нашої країни після війни. Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі «24 каналу».

Експерт зазначив, що з $650 млрд резервів, які були у Росії до початку повномасштабного вторгнення в Україну, приблизно $325 млрд були заморожені в країнах США і Євросоюзу.

Устенко розповів, що наша країна веде активні переговори, щоб дані кошти стали першим траншем до фонду відновлення України після перемоги.

«Ці кошти назавжди втрачені Росією», – пояснив він.

Що стосується $300 млрд, що залишилися в РФ, то з них половина – золото. Але на нього теж були введені санкції, тому продати дорогоцінний метал Москва зможе лише всередині своєї країни, та й на нього немає великого попиту на внутрішньому ринку.

Тож на рахунку самого Центробанку РФ залишається приблизно $150 млрд. Керівництво країни може спробувати їх використовувати, щоб спробувати закрити борги та, ймовірно, закупити критичний імпорт, вважає Устенко.

«Але я не впевнений, що саме це вони будуть робити. Росія намагатиметься зберегти ці кошти. Адже якщо піде зменшення золотовалютних резервів, то це означатиме різке просідання рубля», – додав він.

Як відомо, Росія намагається продати борг у $2 млрд за рублі.

Нагадаємо, раніше ЄС заборонив вивозити євро до Росії.