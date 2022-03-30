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    Економіка та фінанси

    Росія намагається продати борг у $2 млрд за рублі

    Кремль намагається стабілізувати ринок та уникнути дефолту - Росія намагається продати борг у $2 млрд за рублі
    Кремль намагається стабілізувати ринок та уникнути дефолту
    фото: Reuters

    На початку квітня РФ має провести чималу виплату

    Росія запропонувала викупити борг у доларах з погашенням 4 квітня 2022 року за рублі. При цьому агресор не заявляє, скільки з $2 млрд євробондів може оплатити. Про це пише Reuters.

    Російський мінфін пробує провести викуп облігацій за ціною 100% від номіналу. Проте, умови передбачають, що погашення має відбуватися у доларах.

    Експерти стверджують, що цей крок, ймовірно, був розроблений, аби допомогти росіянам, які стикаються з обмеженнями в отриманні доларових платежів.

    «Це тендерна пропозиція, а не остаточне рішення про те, що ці облігації будуть виплачуватися в рублях. Можливо, російська влада хоче оцінити готовність інвесторів приймати оплату в рублях», – сказав кредитний аналітик Seaport Global Хіманшу Порвал.

    У BlueBay Asset Management зазначають, що цей крок є частиною боротьби центробанку і мінфіну Росії, щоб «відбити дефолт і стабілізувати ринки та рубль».

    Нагадаємо, раніше РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.

    Як відомо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного.

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    Теги: росія борг Мінфін окупанти війна ринок Україна дефолт влада окупація #stoprussia
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    Росія намагається продати борг у $2 млрд за рублі