ЄС заборонив вивозити євро до Росії

Євросоюз в межах чергового санкційного пакету заборонив експорт банкнот у євро до Росії

Євросоюз в межах чергового санкційного пакету заборонив експорт банкнот у євро до Росії

Заборона набирає чинніості через десять днів після публікації – від 12 березня

Європейський союз як додаткові санкції проти Росії заборонив вивозити до РФ готівкові євро. А також продавати валюту пов'язаним із Росією юридичним особам, повідомляє сайт Ради ЄС.

Заборона набирає чинність через десять днів після публікації – від 12 березня.

Зокрема, ЄС забороняє фізичними та юридичними особами, а також організаціями та російськими державними органами, включаючи уряд і Центробанк, продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в Росію, або направляти їх будь-яким чином для використання на території Росії.

Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

Також не заборонено ввезення євро приватними особами, що мандрують до РФ (втім, навряд чи їх буде тепер багато).

Це рішення суттєво обмежить приток валюти в РФ. Проте найбільшого удару може зазнати курс рубля – для його підтримки Центробанк РФ потребуватиме регулярних валютних інтервенцій. Зважаючи, що його золотовалютні резерви в основному складалися з безготівкової валюти, використати її тепер буде неможливо.

Нові обмеження ускладнять Центробанку РФ продаж золота та цінних паперів для залучення валюти для нових інтервенцій.

Крім того, цей крок вдарить і по великому російському бізнесу. Надходження від експорту їм доведеться тримати поза РФ, що спрощує їх блокування у разі накладання нових санкцій.

Також нагадаємо, що ЄС відключає сім російських банків від SWIFT. Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Повідомляється, що протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ.Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. «Сбербанк» та «Газпромбанк» не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.

Додомо, що Україна закликала 11 найбільших світових організацій у сфері інфраструктури бойкотувати Росію.

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