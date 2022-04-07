Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)

Комунальним службам Ірпеня допомагають майже три сотні волонтерів

За день прибрано близько 20% вулиць міста

6 квітня комунальні служби Ірпеня та волонтери розпочали прибирання вулиць міста від наслідків варварських дій російських окупантів. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

«Наші комунальні служби з допомогою майже трьох сотень волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня», - написав він.

Мер зазначив, що спочатку буде наведено лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі почнеться розбирання завалів будинків.

Нагадаємо, у звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.

Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.

Як повідомлялося, через річку Ірпінь поблизу Києва почали будувати переправу.