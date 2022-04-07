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    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)

    Комунальним службам Ірпеня допомагають майже три сотні волонтерів - Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальним службам Ірпеня допомагають майже три сотні волонтерів
    фото: Олександр Маркушин/Facebook

    За день прибрано близько 20% вулиць міста

    6 квітня комунальні служби Ірпеня та волонтери розпочали прибирання вулиць міста від наслідків варварських дій російських окупантів. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у Facebook.

    «Наші комунальні служби з допомогою майже трьох сотень волонтерів і 20 одиниць техніки прибрали близько 20% вулиць Ірпеня», - написав він.

    Мер зазначив, що спочатку буде наведено лад на дорогах, щоб вони були проїзними, а далі почнеться розбирання завалів будинків.

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    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)
    фото: Олександр Маркушин/Facebook

    Нагадаємо, у звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому.

    Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.

    Як повідомлялося, через річку Ірпінь поблизу Києва почали будувати переправу.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Комунальники та волонтери розчищають зруйновані окупантами вулиці Ірпеня (фото)