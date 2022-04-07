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    Події в Україні

    Командувач окупантів залишив послання українським дітям на шкільній дошці (фото)

    В Катюжанські школі окупанти влаштували собі штаб і написали дітям &laquo;настанови&raquo; та &laquo;вибачення&raquo; - Командувач окупантів залишив послання українським дітям на шкільній дошці (фото)

    В Катюжанські школі окупанти влаштували собі штаб і написали дітям «настанови» та «вибачення»

    фото: Володимир Рунець / Facebook

    У Катюжанці на подвір’ї школи, яку розграбували російські військові, хоронили розстріляних рашистами містян

    Журналіст Володимир Рунець опублікував фотографії ще з одного звільненого українською армією міста Катюжанка Київської області.

    На одній із них — напис на класній дошці у місцевій школі. Саме сюди командувач російського Східного військового округу Олександр Чайко прилітав 24 березня вручати нагороди окупантам.

    «На фото – напис, який російські злочинці залишили українським дітям на класній дошці, коли тікали. Сама школа в Катюжанці розграбована – крали все. Від дитячих ноутбуків до коштовного кухонного обладнання. Вивезли не лише нові пароконвектомати, ба навіть кухонні столи з нержавійки», – повідомив журналіст.

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    Вчителі та директор школи Микола Микитчик кажуть, що подібні тексти були написані на дошках одразу у кількох класах.

    Тим часом цивільних містян окупанти розстрілювали просто на вулицях. А потім вбитих дозволили поховати на шкільному подвір'ї.

    «Захованих хаотично людей в селі багато. Потроху поліція робить ексгумацію та ідентифікує. Найстрашніше, що я бачив в житті, коли родичі упізнають напіврозкладені, розстріляні тіла близьких», – йдеться в дописі.

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    Теги: росія окупанти війна школа Україна поліція журналіст окупація #stoprussia
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    Командувач окупантів залишив послання українським дітям на шкільній дошці (фото)