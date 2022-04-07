На кордоні Мексики та США зібралося 1,7 тис. українських біженців
Люди приїжджають до Мексики за туристичною візою, а вже звідти прямують до американського кордону
Близько 1,7 тис. біженців із України зібралося у місті Тихуана на північному кордоні Мексики, очікуючи переходу кордону до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє BBC.
У березні президент США Джо Байден оголосив, що Штати готові прийняти 100 тисяч українців, які тікають від війни на батьківщині.
За даними CBS, зараз у США таким чином щодня прибуває близько 150 українців: люди приїжджають до Мексики за туристичною візою, а вже звідти прямують до американського кордону.
Нагадаємо, за даними Міжнародної організації з міграції ООН, з 24 лютого приблизно 10 млн українців стали вимушеними переселенцями.
Зокрема, з України виїхали понад 4 млн осіб. Це означає, що майже 10% довоєнного населення України покинули країну приблизно за п'ять тижнів.
Тим часом Telegram-канали з прокремлівського пулу намагаються виставити біженців із України нахабними і невдячними.