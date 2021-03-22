Збитки стратегічного ядерного підприємства за рік зросли до 8 млн грн

Державне підприємство «Бар’єр» визнано Кабміном таким, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Серед основних завдань підприємства – відновлювальні роботи на радіоактивно-забруднених територіях

За 2020 рік державне підприємство «Бар’єр» відзвітувало про чисті збитки на суму 8,2 млн гривень. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державного підприємства за 12 місяців 2020 року повідомляє Марлін.

За результатами 2019 року «Бар’єр» так само відзвітувало про 7,4 млн грн збитків. У той час як 2018 рік завершений із збитком у розмірі 6,4 млн грн.

Звіт про виконання фінансового плану ДП «Бар’єр»

За минулий рік державне підприємство отримало валовий прибуток у сумі 244 тис грн, що склало всього 18% від запланованого прибутку у 1,3 млн грн. Чистий дохід від реалізації продукції склав 344 тис грн, а собівартість продукції – 100 тис грн.

За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на стратегічному державному ядерному підприємстві «Бар’єр» склала 17 осіб. Середньомісячні витрати на оплату праці працівників склали 7 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал – 10,1 тис грн, тоді як на директора підприємства – 12,5 тис грн. Для порівняння середня заробітна плата по Україні на грудень 2020 року становить 14 179 грн.

Адміністративні витрати на підприємстві зросли у порівнянні із запланованими, і склали 7,5 млн грн замість запланованих 1,3 млн грн на рік.

Державне підприємство «Бар’єр» офіційно визнано Кабміном таким, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Серед основних завдань – здійснення відновлювальних робіт на радіоактивно-забруднених територіях, поводження з відходами переробки уранових руд та обладнанням.

Однак, останні роки ядерне підприємство, яке управляється Міненерго, є суто збитковим. З квітня 2020 року обов’язки директора виконує Юрій Рець.

ДП «Бар’єр» було створено на місці Придніпровського хімічного заводу – великого підприємства виробництва урану часів СРСР, яке у найкращі роки продукувало близько 4000 тонн урану. У 90-тих ПХЗ був реструктуризований на тлі його банкрутства з приватизацією частин заводу. При цьому на території підприємства залишались сховища уранових відходів розмірами на 270 гектарів.