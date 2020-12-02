Влада попередила: на Чорнобильській АЕС тривають «гарячі» випробування

Введення нового сховища в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років

«Гарячі» випробування Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2) на Чорнобильській АЕС планується завершити до середини грудня. Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

«Вже другий двостінний екранований пенал (ДСЕП) завантажено відпрацьованими ядерним паливом (ВЯП). Для цього протягом останніх днів листопада зі старого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) перевезено 93 тепловидільні збірки (ВТВЗ). Кожну зі збірок, відповідно до технології поводження з ВЯП ЧАЕС, розділено на пучки, встановлено в паливні патрони і розміщено у ДСЕП», - повідомили на підприємстві.

Протягом двох наступних тижнів персоналом, відповідальним за поводження з відпрацьованим ядерним паливом на ЧАЕС, буде виконано герметизацію двостінного екранованого пеналу: заварювання внутрішньої кришки, газову і вакуумну осушку, заповнення пеналу гелієм, герметизацію внутрішньої кришки, заварювання зовнішньої кришки, заповнення простору між оболонками пеналу гелієм та герметизація зовнішньої кришки пеналу.

На Чорнобильській АЕС запевнили, що у процесі виконання всіх етапів цього процесу проводитиметься постійний контроль якості герметизуючих зварних з'єднань шляхом візуального контролю і капілярного контролю зварних швів. Після заповнення двостінного екранованого пеналу гелієм також відбудеться контроль герметичності внутрішньої і зовнішньої обичайок пеналу.

Зазначимо, що перший екранізований пенал було завантажено в бетонний модуль зберігання СВЯП-2 18 листопада поточного року. Станом на 1 грудня зі СВЯП-1 на СВЯП-2 перевезено вже 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок.

Раніше Державне агентство з управління зоною відчуження прозвітувало про успішне проведення «холодних» випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Було отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та звіт з аналізу безпеки.

На почтку вересня 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання України видала ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2). Це дозволило розпочати «гарячі» випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) у нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2).

Введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений, відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2.

СВЯП-1 є сховищем так званого мокрого типу - відпрацьоване паливо зберігається у воді.