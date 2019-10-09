Нова політтехнологія ЗеКоманди: критикуємо самі себе, аби чужим не хотілось

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Самокритика політичної сили Зеленського є звичайною маніпуляцією

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Думаю, многие наблюдательные люди обратили внимание на специально обученных и раскрученных в соцсетях/на ТВ депутатов «Слуги народа», которые постоянно критикуют...»Слугу народа».

Как вы понимаете, это не признак слабости властной команды. А специальная политтехнология самокритики, которую не использовали все предыдущие президенты. И в этом была их самая большая ошибка. Поскольку если ты не критикуешь сам себя по нужному тебе сценарию, то это делают другие.

Коломойский прекрасно понимает ментальность украинцев. Они готовы терпеть, чтобы их постоянно грабили. Но при этом должны ощущать, что власть слабая. И вот-вот сама развалится из-за внутренних противоречий.. А что есть показатель слабости власти? Конечно же самокритика.

Еще важный момент. Так называемая «самокритика» является манипулятивной. Поскольку сознательно выбираются для критики те представители власти, которых не жалко (персона Зеленского -вне критики). И те вопросы, которыми власть готова пожертвовать якобы услышав народ. При этом самокритика сознательно не касается ключевых вещей, нужных Коломойскому. В частности - выполнения Минских соглашений, снижения тарифов, бизнес-интересов Коломойского, персонального наказания Порошенко и так далее.

Вот так работают политтехнологии, с помощью которых они «сделают» нас опять...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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