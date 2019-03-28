Зеленський навіть у своєму серіалі «Слуга народу» не може виправити ситуацію в Україні

Що виконавець ролі Голобородька буде робити в цинічному світі української політики?

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Первый сезон «Слуги народа» ещё подкупал своей наивностью и остроумной задумкой. Но когда эту идею поставили на конвейер многосерийного фильма, то она скисла уже к концу первого сезона. Второй сезон сериала был интересен только отдельными сериями/фрагментами/репликами. А третий стал яркой, но беззубой предвыборной страшилкой. Все события свелись к стёбу над нашими топовыми политиками и неаргументированному месседжу «Если не Голобородько (читай: Зеленский), то Украине будет крышка».

НО! В течение 2 сезонов (48 серий) персонаж Зеленского так и не исправил ситуацию в стране. По сюжету сериала вымышленный честный президент только призывал к совести и справедливости. А его реформы, по факту, не сработали.

Вопрос: Если в вымышленном мире сериала Зеленский не может исправить ситуацию в Украине, то сможет ли он это сделать в куда более жестоком, циничном и хищном мире реальной политики?

Конечно же, нет.

Плюс ко всему, бросается в глаза, что «Слуга народа 3» снимался наспех. Ещё один признак того, что на экране дилетант, который не выкладывается на полную в своей основной сфере – шоу-бизнесе. А значит, в политике он сработает ещё хуже. Потому что в политике у него вообще никакого опыта.

Джерело: блог Антона Філатова

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