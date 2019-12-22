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    Політика

    Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів
    Президент України Володимир Зеленський 

    Останній етап проходження документа – повернуто з підписом від президента

    Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

    Останній етап проходження документа – повернуто з підписом від президента.

    Законом помічники-консультанти народних депутатів, працівники секретаріатів глави Верховної Ради, його першого заступника і заступника, працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) виключаються з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва та вимоги про передачу іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

    Також вносяться зміни до приміток статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб’єктів правопорушень за цією статтею.

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     Помічник Зеленського Єрмак посилено спілкується з Сурковим, – Безсмертний.

    Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського.

    Нагадаємо, Зеленський хоче внести зміни до Конституції щодо децентралізації.

    Верховна Рада Володимир Зеленський президент
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