Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів
Останній етап проходження документа – повернуто з підписом від президента
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Останній етап проходження документа – повернуто з підписом від президента.
Законом помічники-консультанти народних депутатів, працівники секретаріатів глави Верховної Ради, його першого заступника і заступника, працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) виключаються з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва та вимоги про передачу іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.
Також вносяться зміни до приміток статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб’єктів правопорушень за цією статтею.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського.
Нагадаємо, Зеленський хоче внести зміни до Конституції щодо децентралізації.